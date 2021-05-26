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Дуда: Россия - не нормальное государство, а государство-агрессор

Среда, 26 мая 2021, 21:50

Президент Польши Дуда заявил, что Россия не является нормальным государством, она государство-агрессор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Президент Польши посетил административная граница между Грузией и Южной Осетией, где размещена Мониторинговая миссия ЕС (Цхинвальский регион) - место, которое в ноябре 2008 года посетил тогдашний президент Лех Качиньский.

"Российские агрессивные, имперские действия, которые отнимают у людей возможности развития, забирают нормальную жизнь людей, приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны, когда люди погибают или ранены, это действия, которые не могут быть приняты международным сообществом. Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором, это можно увидеть в таких местах ", - сказал Дуда.

Он отметил, что "нужны решительные действия со стороны международного сообщества".

Дуда отметил, что в 2022 году Польша примет председательство в ОБСЕ.

"Мы будем говорить об этих вопросах, мы поднимем их на Генеральной Ассамблее ООН или на Совете по правам человека ООН, членом которого мы сейчас есть", - заявил он.

Президент подчеркнул, что "только путем постоянных дипломатических действий можно требовать, казалось бы, простого дела - соблюдения международного права".

"Если бы Россия выполняла международное право, таких ситуаций, как создание этой территории, оккупированной Россией, что называется Цхинвальским регионом, никогда бы не произошло, и они являются фактом именно потому, что Россия нарушает международное право", - заявил Дуда.

Темы: ПольшаРосcия


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