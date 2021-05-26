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Кабмин объявил повторный конкурс на голову НСЗУ

Среда, 26 мая 2021, 22:32

С 27 мая стартует повторный конкурс на голову Национальной службы здоровья, которая распоряжается средствами для финансирования медицинской системы.

Источник: распоряжение КМУ, министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook

Детали: Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 26 мая. Прием документов продлится до 2 июня 2021 года. Для кандидатов предусмотрено тестирование и собеседование.

При министре здравоохранения Максима Степанова конкурс уже проводили и дошли до этапа собеседований. Тогда от общественности и политиков в адрес министра и кандидатов на голову НСЗУ звучало много критики, в том числе и касательно связей приближенности некоторых кандидатов к Степанову. Сейчас обязанности председателя НСЗУ временно исполняет Андрей Виленский.

Почему это важно: НСЗУ финансирует функционирование всей медицинской системы, в частности оплачивает услуги для пациентов, распределяет средства между медучреждениями, выплачивает больницам средства за оказанные услуги.

Украинская правда
Темы: медицина


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