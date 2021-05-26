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Стрілянина у Каліфорнії забрала життя щонайменше 8 осіб

Середа, 26 травня 2021, 23:06
Стрілянина у Каліфорнії забрала життя щонайменше 8 осіб
Фото: CNN

Співробітник компанії громадського транспорту застрелив 8 колег та сам був убитий.  

Джерело: Reuters, CNN

Деталі: Подія трапилась на станції приміських потягів в Сан-Хосе у Каліфорнії близько 6:30 ранку. Поліцейські не розповіли, як загинув нападник і чи стріляли правоохоронці. Також не повідомляються ні ім’я, ні вік, ні мотиви злочинця. 

Водночас, джерело CNN стверджує, що чоловіка ідентифікували як Сема Кессіді – співробітник Транспортного управління долини.  

За словами посадовців, стрілок та 8 його жертв були співробітниками транзитного агентства, розташованого недалеко від міського аеропорту. 

У Білому домі вже повідомили, що слідкують за ситуацією. 

Українська правда

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Теми: СШАкримінал
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