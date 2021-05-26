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Стрельба в Калифорнии унесла жизни по меньшей мере 8 человек

Среда, 26 мая 2021, 23:06
Стрельба в Калифорнии унесла жизни по меньшей мере 8 человек
Фото: CNN

Сотрудник общественного транспорта застрелил 8 коллег и сам был убит.

Источник: Reuters, CNN

Детали: Инцидент произошел на станции пригородных поездов в Сан-Хосе в Калифорнии около 6:30 утра. Полицейские не рассказали, как погиб нападающий и стреляли ли правоохранители. Также не сообщаются ни имя, ни возраст, ни мотивы преступника.

В то же время, источник CNN утверждает, что мужчину идентифицировали как Сэма Кэссиди – сотрудник Транспортного управления долины.

По словам чиновников, стрелок и 8 его жертв были сотрудниками транзитного агентства, расположенного недалеко от городского аэропорта.

В Белом доме уже сообщили, что следят за ситуацией.

Украинская правда
Темы: СШАкриминал
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