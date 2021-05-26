Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

SpaceX вивела в космос ще одну партію супутників Starlink

Середа, 26 травня 2021, 23:45

Американська компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

Джерело: SpaceX

Деталі: Запуск, як і раніше, відбувся на мисі Канаверал у Флориді о 14:59 за місцевим часом. Його можна було дивитись у прямому ефірі. 

Доставила супутники ракета Falcon-9, після чого успішно повернулась на Землю та приземлилась на платформу в Атлантичному океані.  

Таким чином, за місяць це вже четвертий успішний запуск супутників. Загалом, компанія Ілона Маска вже запустила більше 1600 супутників. 

Що передувало: Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із ще одною групою з 52 супутників Starlink, а також двома супутниками компаній Capella Space і Tyvak-0130.

Теми: космос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоSpaceX вивела в космос ще одну партію супутників Starlink

Дуда: Росія – не нормальна держава, а держава-агресор

Новини 26 травня: новий власник УП, Лукашенко про "мінування" літака

Польща закрила свій авіапростір для перевізників Білорусі

Кулеба не розуміє, як можна не запросити Україну на саміт НАТО

фотоРезервісти вчилися захищати державний кордон

Усі новини...
космос
Для боротьби з кліматичними змінами NASA створює "Обсерваторію системи Землі"
ESA запустить на Місяці GPS-навігацію
У пошуках життя: китайський марсохід почав досліджувати Червону планету
Останні новини
01:03
Іспанська команда виграла Лігу Європи
00:20
Безос влітку покине пост гендиректора Amazon
23:45
ВідеоSpaceX вивела в космос ще одну партію супутників Starlink
23:06
Стрілянина у Каліфорнії забрала життя щонайменше 8 осіб
22:32
Уряд оголосив повторний конкурс на голову НСЗУ
22:02
Новини економіки: заборона імпорту електроенергії з РФ і Білорусі, держборг
21:50
Дуда: Росія – не нормальна держава, а держава-агресор
21:41
До України прибула чергова партія вакцини CoronaVac
21:23
Новини 26 травня: новий власник УП, Лукашенко про "мінування" літака
21:13
Уряд Німеччини відкинув ідею співголови "Зелених" щодо зброї для України
Усі новини...