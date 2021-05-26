Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

SpaceX вивела в космос ще одну партію супутників Starlink

Середа, 26 травня 2021, 23:45
SpaceX вивела в космос ще одну партію супутників Starlink

Американська компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

Джерело: SpaceX

Деталі: Запуск, як і раніше, відбувся на мисі Канаверал у Флориді о 14:59 за місцевим часом. Його можна було дивитись у прямому ефірі. 

Доставила супутники ракета Falcon-9, після чого успішно повернулась на Землю та приземлилась на платформу в Атлантичному океані.  

Таким чином, за місяць це вже четвертий успішний запуск супутників. Загалом, компанія Ілона Маска вже запустила більше 1600 супутників. 

Що передувало: Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із ще одною групою з 52 супутників Starlink, а також двома супутниками компаній Capella Space і Tyvak-0130.

Теми: космос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
космос
Астрономи вперше керуватимуть падінням "мертвого" супутника на Землю: деталі операції
Вже не вперше: у Китаї планують відправити риб на космічну станцію
Щільність як у цукрової вати. Вчені виявили надзвичайно легку планету
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: