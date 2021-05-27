Іспанська команда виграла Лігу Європи

Іспанський "Вільярреал" став переможцем Ліги Європи у сезоні 2020/2021. У фіналі іспанці у серії пенальті з рахунком 11:10 здолали англійський "Манчестер Юнайтед".

Фінальний матч пройшов у середу 26 травня у польському Гданську.

Перші 45 хвилин пройшли за невеликої переваги англійського клубу, але рахунок у грі відкрили саме іспанці. На 30-й хвилині після подачі стандарту Жерар Морено зіграв на випередження і пробив Девіда Де Хеа - 1:0. У "МЮ" було кілька напівмоментів біля воріт "Вільяррала", але без завершального удару.

На 55-й хвилині манкуніанці зрівнюють рахунок. Едінсон Кавані на межі офсайду пробив ворота іспанської команди. Рефері навіть через ВАР перевірив взяття воріт, але гол зарахував - 1:1.

До завершення основного часу "МЮ" знову був активніше в атаці, але рахунок залишився незмінним і на обидві команди чекали два екстратайми. Додаткові два тайми по 15 хвилин пройшли без моментів біля обох воріт і все вирішила серія пенальті.

Перші десять пенальті гравці обох команди пробили влучно, і все вирішували воротарі. Голкіпер "Вільярреала" Херонімо Рульї пробив свого колегу з "МЮ". А потім і взяв удар Де Хеа - 11:10.

"Вільярреал" виграв Лігу Європи.