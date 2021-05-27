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Испанская команда выиграла Лигу Европы

Четверг, 27 мая 2021, 01:03
Испанская команда выиграла Лигу Европы
@Eng_Villarreal / TWITTER

Испанский "Вильярреал" стал победителем Лиги Европы в сезоне 2020/2021. В финале испанцы в серии пенальти со счетом 11:10 одолели английский "Манчестер Юнайтед".

Финальный матч прошел в среду 26 мая в польском Гданьске.

Первые 45 минут прошли при небольшом преимуществе английского клуба, но счет в игре открыли именно испанцы. На 30-й минуте после подачи стандарта Жерар Морено сыграл на опережение и пробил Дэвида Де Хеа - 1: 0. В "МЮ" было несколько полумоментов у ворот "Вильяррала", но без завершающего удара.

На 55-й минуте манкунианцы сравнивают счет. Эдинсон Кавани на грани офсайда пробил ворота испанской команды. Рефери даже через ВАС проверил взятия ворот, но гол засчитал - 1: 1.

До завершения основного времени "МЮ" снова был активнее в атаке, но счет остался неизменным и обе команды ждали два экстратайма. Дополнительные два тайма по 15 минут прошли без моментов у обоих ворот и все решила серия пенальти.

Первые десять пенальти игроки обеих команды пробили точно, и все решали вратари. Голкипер "Вильярреала" Херонимо Рульи пробил своего коллегу из "МЮ". А потом взял удар Де Хеа - 11:10.

"Вильярреал" выиграл Лигу Европы.

Николай Аврамчук для УП
Темы: спортфутбол
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