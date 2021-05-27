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На Нігері перевернулося судно, близько 140 людей зникли безвісти

Четвер, 27 травня 2021, 03:47
На Нігері перевернулося судно, близько 140 людей зникли безвісти

Близько 140 людей зникли безвісти на північному заході Нігерії – після того, як перевантажений катер розколовся і затонув в річці Нігер.

Джерело: AFP з посиланням на очільника району Нгаскі Абдуллахі Бухарі Вара, Reuters з посиланням на Яхая Саркі - представника губернатора Кеббі, штату, де сталася аварія

Деталі: Як зазначається, човен прямував в місто Вара на березі озера Кайнджі в штаті Кеббі. За інформацією Саркі, пасажири пливли з сусіднього Нігера. Як повідомляється, судно також було завантажено мішками з піском із золотого рудника.

Абдуллахі Бухарі Вара каже, що зараз триває рятувальна операція – вдалося знайти 22 людей, що вижили, і одного загиблого, тож "ідеться про приблизно 140 пасажирів, які все ще пропали безвісти".

Точна кількість пасажирів, які були на борту, невідома – за даними AFP, там було 160 пасажирів, за даними Reuters – 200.

AFP зазначає, що аварії з річковими суднами - звичне явище на водних шляхах Нігерії. Це, в основному, пов’язане з перенаселеністю, поганою погодою та відсутністю технічного обслуговування. Зокрема, на початку цього місяця 30 людей потонули, бо перевантажений човен перекинувся.

"Українська правда" у Threads

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