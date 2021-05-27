Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Нігері перевернулося судно, близько 140 людей зникли безвісти

Четвер, 27 травня 2021, 03:47

Близько 140 людей зникли безвісти на північному заході Нігерії – після того, як перевантажений катер розколовся і затонув в річці Нігер.

Джерело: AFP з посиланням на очільника району Нгаскі Абдуллахі Бухарі Вара, Reuters з посиланням на Яхая Саркі - представника губернатора Кеббі, штату, де сталася аварія

Деталі: Як зазначається, човен прямував в місто Вара на березі озера Кайнджі в штаті Кеббі. За інформацією Саркі, пасажири пливли з сусіднього Нігера. Як повідомляється, судно також було завантажено мішками з піском із золотого рудника.

Абдуллахі Бухарі Вара каже, що зараз триває рятувальна операція – вдалося знайти 22 людей, що вижили, і одного загиблого, тож "ідеться про приблизно 140 пасажирів, які все ще пропали безвісти".

Точна кількість пасажирів, які були на борту, невідома – за даними AFP, там було 160 пасажирів, за даними Reuters – 200.

AFP зазначає, що аварії з річковими суднами - звичне явище на водних шляхах Нігерії. Це, в основному, пов’язане з перенаселеністю, поганою погодою та відсутністю технічного обслуговування. Зокрема, на початку цього місяця 30 людей потонули, бо перевантажений човен перекинувся.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Іспанська команда виграла Лігу Європи

ВідеоSpaceX вивела в космос ще одну партію супутників Starlink

Стрілянина у Каліфорнії забрала життя щонайменше 8 осіб

Дуда: Росія – не нормальна держава, а держава-агресор

Новини 26 травня: новий власник УП, Лукашенко про "мінування" літака

Польща закрила свій авіапростір для перевізників Білорусі

Усі новини...
Останні новини
04:33
Французький міністр заявив про загрозу апартеїду в Ізраїлі, Нетаньягу відповів
03:47
На Нігері перевернулося судно, близько 140 людей зникли безвісти
02:42
Вперше суд зобов’язав приватну компанію скоротити викиди за Паризькою угодою
01:40
Словаччина заборонила польоти білоруським авіакомпаніям
01:03
Іспанська команда виграла Лігу Європи
00:20
Безос влітку покине пост гендиректора Amazon
23:45
ВідеоSpaceX вивела в космос ще одну партію супутників Starlink
23:06
Стрілянина у Каліфорнії забрала життя щонайменше 8 осіб
22:32
Уряд оголосив повторний конкурс на голову НСЗУ
22:02
Новини економіки: заборона імпорту електроенергії з РФ і Білорусі, держборг
Усі новини...