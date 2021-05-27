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На Нигере перевернулось судно, около 140 человек пропали без вести

Четверг, 27 мая 2021, 03:47
На Нигере перевернулось судно, около 140 человек пропали без вести

Около 140 человек пропали без вести на северо-западе Нигерии - после того, как перегруженный катер раскололся и затонул в реке Нигер.

Источник: AFP со ссылкой на главу района Нгаски Абдуллахи Бухаре Вара, Reuters со ссылкой на Яхая Сарки - представителя губернатора Кебби, штата, где произошла авария

Детали: Как отмечается, лодка направлялся в город Вара на берегу озера Кайнджи в штате Кебби. По информации Сарки, пассажиры плыли из соседнего Нигера. Как сообщается, судно также было загружено мешками с песком из золотого рудника.

Абдуллахи Бухаре Вара говорит, что сейчас идет спасательная операция - удалось найти 22 выживших и одного погибшего, поэтому "речь идет о примерно 140 пассажирах, которые все еще пропали без вести".

Точное количество пассажиров, находившихся на борту, неизвестно - по данным AFP, там было 160 пассажиров, по данным Reuters - 200.

AFP отмечает, что аварии с речными судами - обычное явление на водных путях Нигерии. Это, в основном, связано с перенаселенностью, плохой погодой и отсутствием технического обслуживания. В частности, в начале этого месяца 30 человек утонули, потому что перегруженная лодка перевернулась.

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