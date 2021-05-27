Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Французький міністр заявив про загрозу апартеїду в Ізраїлі, Нетаньягу відповів

Четвер, 27 травня 2021, 04:33

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу засудив міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана за заяву, що Ізраїлю загрожує "тривалий апартеїд", якщо не буде палестинської держави.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на заяву Нетаньягу на заході в Тель-Авіві

Деталі: Як зазначається, Нетаньягу висловив "рішучий протест проти французького уряду і обурливих коментарів міністра закордонних справ Франції по телебаченню".

Він відкинув коментарі Ле Дріана як "нахабне, помилкове твердження, що не має жодних підстав. У Державі Ізраїль всі громадяни рівні перед законом, незалежно від їх етнічної належності. Ізраїль - маяк демократії і прав людини в нашому регіоні ... Ми не потерпимо жодних лицемірних і помилкових моральних докорів з цього приводу".

Раніше Жан-Ів Ле Дріан попередив про небезпеку "тривалого апартеїду" в Ізраїлі в разі, якщо палестинці не зможуть створити власну державу. Ле Дріан сказав, що "ризик апартеїду високий", якщо Ізраїль продовжить діяти "відповідно до логіки єдиної держави". Ле Дріан  став одним з перших високопоставлених французьких чиновників, які використали термін "апартеїд".

Теми: ФранціяІзраїль


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Іспанська команда виграла Лігу Європи

ВідеоSpaceX вивела в космос ще одну партію супутників Starlink

Стрілянина у Каліфорнії забрала життя щонайменше 8 осіб

Дуда: Росія – не нормальна держава, а держава-агресор

Новини 26 травня: новий власник УП, Лукашенко про "мінування" літака

Польща закрила свій авіапростір для перевізників Білорусі

Усі новини...
Франція
Франція запровадить самоізоляцію для мандрівників з Британії
Air France, Finnair, Singapore Airlines: усе більше літаків облітають Білорусь
Власник Louis Vuitton і Dior cтав найбагатшою людиною світу – Forbes
Останні новини
04:33
Французький міністр заявив про загрозу апартеїду в Ізраїлі, Нетаньягу відповів
03:47
На Нігері перевернулося судно, близько 140 людей зникли безвісти
02:42
Вперше суд зобов’язав приватну компанію скоротити викиди за Паризькою угодою
01:40
Словаччина заборонила польоти білоруським авіакомпаніям
01:03
Іспанська команда виграла Лігу Європи
00:20
Безос влітку покине пост гендиректора Amazon
23:45
ВідеоSpaceX вивела в космос ще одну партію супутників Starlink
23:06
Стрілянина у Каліфорнії забрала життя щонайменше 8 осіб
22:32
Уряд оголосив повторний конкурс на голову НСЗУ
22:02
Новини економіки: заборона імпорту електроенергії з РФ і Білорусі, держборг
Усі новини...