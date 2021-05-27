Французький міністр заявив про загрозу апартеїду в Ізраїлі, Нетаньягу відповів

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу засудив міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана за заяву, що Ізраїлю загрожує "тривалий апартеїд", якщо не буде палестинської держави.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на заяву Нетаньягу на заході в Тель-Авіві

Деталі: Як зазначається, Нетаньягу висловив "рішучий протест проти французького уряду і обурливих коментарів міністра закордонних справ Франції по телебаченню".

Він відкинув коментарі Ле Дріана як "нахабне, помилкове твердження, що не має жодних підстав. У Державі Ізраїль всі громадяни рівні перед законом, незалежно від їх етнічної належності. Ізраїль - маяк демократії і прав людини в нашому регіоні ... Ми не потерпимо жодних лицемірних і помилкових моральних докорів з цього приводу".

Передісторія: Жан-Ів Ле Дріан попередив про небезпеку "тривалого апартеїду" в Ізраїлі в разі, якщо палестинці не зможуть створити власну державу. Ле Дріан сказав, що "ризик апартеїду високий", якщо Ізраїль продовжить діяти "відповідно до логіки єдиної держави". Ле Дріан став одним з перших високопоставлених французьких чиновників, які використали термін "апартеїд".