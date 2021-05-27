Французский министр заявил об угрозе апартеида в Израиле, Нетаньяху ответил

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху осудил министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана за заявление, что Израилю грозит "длительный апартеид", если не будет палестинского государства.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление Нетаньяху на мероприятии в Тель-Авиве

Детали: Как отмечается, Нетаньяху выразил "решительный протест против французского правительства и возмутительных комментариев министра иностранных дел Франции по телевидению".

Он отверг комментарии Ле Дриана как "наглое, ошибочное утверждение, которое не имеет никаких оснований. В Государстве Израиль все граждане равны перед законом, независимо от их этнической принадлежности. Израиль - маяк демократии и прав человека в нашем регионе... Мы не потерпим никаких лицемерных и ложных моральных угрызений по этому поводу".

Предыстория: Ле Дриан предупредил об опасности "длительного апартеида" в Израиле в случае, если палестинцы не смогут создать собственное государство. Ле Дриан сказал, что "риск апартеида высокий", если Израиль продолжит действовать "в соответствии с логикой единого государства". Ле Дриан стал одним из первых высокопоставленных французских чиновников, которые использовали термин "апартеид".