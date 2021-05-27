Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Французский министр заявил об угрозе апартеида в Израиле, Нетаньяху ответил

Четверг, 27 мая 2021, 04:33
Французский министр заявил об угрозе апартеида в Израиле, Нетаньяху ответил

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху осудил министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана за заявление, что Израилю грозит "длительный апартеид", если не будет палестинского государства.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление Нетаньяху на мероприятии в Тель-Авиве

Детали: Как отмечается, Нетаньяху выразил "решительный протест против французского правительства и возмутительных комментариев министра иностранных дел Франции по телевидению".

Он отверг комментарии Ле Дриана как "наглое, ошибочное утверждение, которое не имеет никаких оснований. В Государстве Израиль все граждане равны перед законом, независимо от их этнической принадлежности. Израиль - маяк демократии и прав человека в нашем регионе... Мы не потерпим никаких лицемерных и ложных моральных угрызений по этому поводу".

Предыстория: Ле Дриан предупредил об опасности "длительного апартеида" в Израиле в случае, если палестинцы не смогут создать собственное государство. Ле Дриан сказал, что "риск апартеида высокий", если Израиль продолжит действовать "в соответствии с логикой единого государства". Ле Дриан стал одним из первых высокопоставленных французских чиновников, которые использовали термин "апартеид".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФранцияИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: