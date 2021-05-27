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Окупанти 9 разів порушували “тишу”, українські військові стріляли у відповідь

Четвер, 27 травня 2021, 07:56

26 травня окупанти на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, поблизу Кримського ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти.

Біля Пісків російські найманці застосували міномети 82-го калібру.

Неподалік Причепилівки російські окупанти стріляли у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Красногорівки  противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У передмісті Павлополя ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Біля Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Поблизу селища Південне окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

Крім того, станом на 7 ранку  27 травня було 2 порушення "тиші". Зокрема, поблизу Пісків  ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів, а неподалік Причепилівки - з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських військових немає.

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосія


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