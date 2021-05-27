Оккупанты 9 раз нарушали "тишину", украинские военные стреляли в ответ

26 мая оккупанты на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Крымского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты.

У Песков российские наемники применили минометы 82-го калибра.

Неподалеку Причепиловки российские оккупанты стреляли в сторону позиций наших защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Красногоровки противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде Павлополя враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

У Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи поселка Южное оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

Кроме того, по состоянию на 7 утра 27 мая было 2 нарушения "тишины". В частности, вблизи Песков враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Причепиловки - из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских военных нет.