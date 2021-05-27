Оккупанты 9 раз нарушали "тишину", украинские военные стреляли в ответ
26 мая оккупанты на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, вблизи Крымского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты.
У Песков российские наемники применили минометы 82-го калибра.
Неподалеку Причепиловки российские оккупанты стреляли в сторону позиций наших защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Красногоровки противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В пригороде Павлополя враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
У Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Вблизи поселка Южное оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.
Кроме того, по состоянию на 7 утра 27 мая было 2 нарушения "тишины". В частности, вблизи Песков враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Причепиловки - из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских военных нет.