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Кількість повністю щеплених проти COVID в Україні перевищила 100 тисяч

Четвер, 27 травня 2021, 09:03

В Україні першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали вже 992 189 осіб, обидві дози, необхідних імунізації, отримали 107 524 особи.

Джерело: МОЗ

Деталі: 26 травня зроблено 15 131 щеплення: одну дозу отримали 4 998 людей, повністю імунізовані – 10 133 людини.

Протягом доби працювали 276 мобільних бригад і 343 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 992 191 особу, з них першу дозу вакцини отримали 992 189 осіб, повністю імунізовані 107 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 1 099 713 щеплень.

 

Станом на 27 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася 593 041 людина.



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