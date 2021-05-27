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Количество полностью привитых против COVID в Украине превысило 100 тысяч

Четверг, 27 мая 2021, 09:03
Количество полностью привитых против COVID в Украине превысило 100 тысяч

В Украине первую дозу вакцины против коронавируса получили уже 992 189 человек, обе дозы, необходимых для иммунизации, получили 107 524 человека.

Источник: МОЗ

Детали: 26 мая сделана 15 131 прививка: одну дозу получили 4 998 человек, полностью иммунизированы – 10 133 человека.

В течение суток работали 276 мобильных бригад и 343 прививочных пункта.

С начала прививочной кампании в Украине привито 992 191 человек, из них первую дозу вакцины получили 992 189 человек, полностью иммунизированы 107 524 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 1 099 713 прививок.

 

По состоянию на 27 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 593 041 человек.

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