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Лист про "бомбу" на Ryanair прийшов пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська – ЗМІ

Четвер, 27 травня 2021, 09:09
Фото india.com

Лист про нібито бомбу на борту рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса, який використали як привід для посадки літака у Мінську, надійшов на електронну скриньку аеропорту вже після того, як білоруські диспетчери повідомили пілотам про замінування.

Інформація про це опинилася у розпорядженні розслідувального центру "Досьє",  німецького SPIEGEL та The Daily Beast, пише "Європейська правда".

Мінтранспорту Білорусі опублікувало запис розмови між екіпажем літака і диспетчерами, який має підтвердити офіційну версію Мінська. 

Проте "злита" інформація про лист з повідомленням про замінування свідчить, що він надійшов на скриньку аеропорту Мінська лише о 12:57 – майже через пів години після того, як диспетчери повідомили про нього пілотам рейсу, і о 12:47 літак вже змінив курс на Мінськ.

Втім, на електронній пошті адміністрації "Литовських аеропортів" лист з’явився раніше – о 12:25.

Лист прийшов зі скриньки "ahmed_yurlanov1988@protonmail.com". Журналісти звертають увагу, що організація ХАМАС, за представника якої видає себе відправник листа, заперечила свою причетність до інциденту, а привід, який використали для вимоги – припинення вогню між Ізраїлем та Палестиною – на той момент вже був неактуальним, тому що про нього встигли домовилися раніше. 

 

О 12:30 рейс увійшов в повітряний простір Білорусі, після чого о 12:33 диспетчери повідомили пілотам, що лист надійшов "одразу у декілька аеропортів". 

Як з’ясував центр "Досье", на той час листа отримали тільки "Литовські аеропорти". Грецьке управління цивільної авіації заявило, що в Афінах такого повідомлення не отримували.

Літак змінив курс на Мінськ о 12:47. 

Як з’ясували журналісти, копія листа від "Ахмеда Юрланова" прийшла на пошту Національного аеропорту Мінська (info@airport.by) аж о 12:57 за білоруським часом – тобто, через майже пів години після слів диспетчерів, що в Мінську отримали такого листа.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. 

Ця подія викликала різку реакцію світу. 

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом".

Теми: БілорусьавіаскандалЛукашенко


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