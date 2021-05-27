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Письмо о "бомбе" на Ryanair пришло позже, чем пилотам заявили о нем из Минска – СМИ

Четверг, 27 мая 2021, 09:09
Письмо о бомбе на Ryanair пришло позже, чем пилотам заявили о нем из Минска – СМИ
Фото india.com

Письмо о якобы бомбе на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс, который использовали как повод для посадки самолета в Минске, поступило на электронную почту аэропорта уже после того, как белорусские диспетчеры сообщили пилотам о заминировании.

Информация об этом оказалась в распоряжении расследовательского центра "Досье", немецкого SPIEGEL и The Daily Beast, пишет "Европейская правда".

Минтранспорта Беларуси опубликовало запись разговора между экипажем самолета и диспетчерами, которая должна подтвердить официальную версию Минска.

Однако "слитая" информация о письме с сообщением о заминировании свидетельствует, что он поступил на почту аэропорта Минска только в 12:57 – почти через полчаса после того, как диспетчеры сообщили о нем пилотам рейса.

На электронной почте администрации "Литовских аэропортов" письмо появилось раньше – в 12:25.

Письмо пришло с адреса "ahmed_yurlanov1988@protonmail.com". Журналисты обращают внимание, что организация ХАМАС, за представителя которой выдает себя отправитель письма, отрицает свою причастность к инциденту, а повод, который был использован для требования – прекращение огня между Израилем и Палестиной – на тот момент уже был неактуальным, так как о прекращении огня успели договорились ранее.

 

В 12:30 рейс вошел в воздушное пространство Беларуси, после чего в 12:33 диспетчеры сообщили пилотам, что письмо пришло "сразу в несколько аэропортов".

Как выяснил центр "Досье", в то время письмо получили только "Литовские аэропорты". Греческое управления гражданской авиации заявило, что в Афинах такого сообщения не получали.

Самолет изменил курс на Минск в 12:47.

Как выяснили журналисты, копия письма от "Ахмеда Юрланова" пришла на почту Национального аэропорта Минск (info@airport.by) в 12:57 по белорусскому времени – то есть, спустя почти полчаса после слов диспетчеров, что в Минске получили письмо о бомбе на борту рейса.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию мира.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом".

Темы: БеларусьавиаскандалЛукашенко
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