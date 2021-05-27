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Прокуратура заявляє, що спіймала на хабарі керівників "Конча-Заспи" і Голосіївського парку

Четвер, 27 травня 2021, 10:01
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

Київська міська прокуратура заявляє про затримання на хабарі керівників лісопаркового господарства "Конча-Заспа" та парку "Голосіївський".

Джерело: пресслужба прокуратури, пости користувачів Facebook

Дослівно прокуратура: "На одержанні неправомірної вигоди викрито виконувачів обов’язків директорів КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" "Київзеленбуду" та Національного природного парку "Голосіївський" (ч. 3 ст. 368 КК України)".

 
Фото прокуратури 


Деталі: За даними слідства, керівник "Конча-Заспи" вимагав та одержав від підприємця 4 тисячі доларів за погодження облаштування мотузкового парку на території КП.

У свою чергу, посадовець НПП "Голосіївський" вимагав та одержав від цього ж підприємця 54 тисячі гривень за прискорення укладання договору для здійснення цієї діяльності.

 
Фото прокуратури 

Повідомляється, що обох посадовців затримали: керівника КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" – під час одержання другої частини хабаря у 3 тисячі доларів, а в.о. директора НПП "Голосіївський" – під час одержання усієї суми хабара.

Вирішується питання про повідомлення затриманим підозри та обрання їм запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають.

 Згідно з сайтами підприємств, директором НПП "Голосіївський" є В’ячеслав Потапенко, керівником ЛПГ "Конча-Заспа" – Іван Щербей.  

Водночас у соцмережі Facebook повідомляють, що затримали Андрія Хрутьбу, який нещодавно – після звільнення Потапенка – став в.о. директора Голосіївського парку.

Хрутьба до того очолював відділ еколого-освітньої роботи НПП "Голосіївський" і раніше повідомляв про знищення дерев у парку заради забудови, ініціював петиції за збереження парку.

Користувачі соцмережі заявляють, що знають Хрутьбу як "борця за чисте довкілля, збереження і відновлення природи", "як порядну і чесну людину, яка зробила для екології більше за всіх разом взятих міністрів екології".

Друзі Хрутьби переконані, що це "підстава" і "помста" колишнього "корумпованого керівництва парку".

Також вони повідомляють, що о 12:00 27 травня Голосіївський суд обиратиме запобіжний захід Хрутьбі.

Українська правда
Теми: Київпрокуратурахабар


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