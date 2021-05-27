Прокуратура заявляет, что поймала на взятке руководителей "Конча-Заспы" и Голосеевского парка

Киевская городская прокуратура заявляет о задержании на взятке руководителей лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа" и парка "Голосеевский".

Источник: пресс-служба прокуратуры, посты пользователей Facebook

Дословно прокуратура: "На получении неправомерной выгоды разоблачены исполняющие обязанности директоров КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" "Киевзеленстроя" и Национального природного парка "Голосеевский" (ч. 3 ст. 368 УК Украины)".

Фото прокуратуры

Детали: По данным следствия, руководитель "Конча-Заспы" требовал и получил от предпринимателя 4 тысячи долларов за согласование обустройства веревочного парка на территории КП.

В свою очередь чиновник НПП "Голосеевский" требовал и получил от этого же предпринимателя 54 тысячи гривен за ускорение заключения договора для осуществления этой деятельности.

Сообщается, что их обоих задержали: руководителя КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" – во время получения второй части взятки в 3000 долларов, а и.о. директора НПП "Голосеевский" – во время получения всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщении задержанным подозрения и избрании им меры предосторожности.

Фото прокуратуры

Следственные действия продолжаются.

Согласно сайтам компаний, директором НПП "Голосеевский" является Вячеслав Потапенко, а руководителем ЛПХ "Конча-Заспа" – Иван Щербей.

В то же время в соцсети Facebook сообщают, что задержали Андрея Хрутьбу, который недавно – после увольнения Потапенко – стал и.о. директора Голосеевского парка.

Хрутьба до этого возглавлял отдел эколого-просветительской работы НПП "Голосеевский" и раньше сообщал об уничтожении деревьев в парке ради застройки, инициировал петиции за сохранение парка.

Пользователи соцсети заявляют, что знают Хрутьбу как "борца за чистоту окружающей среды, сохранение и восстановление природы", "как порядочного и честного человека, который сделал для экологии больше всех вместе взятых министров экологии".

Друзья Хрутьбы убеждены, что это "подстава" и "месть" бывшего "коррумпированного руководства парка".

Также они сообщают, что в 12:00 27 мая Голосеевский суд будет избирать меру пресечения Хрутьбе.