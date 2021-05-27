Окружний суд Києва відновив роботу: вибухівки не знайшли

27 травня Окружний адміністративний суд міста Києва відновив роботу після отримання повідомлення про замінування.

Джерело: пресслужба суду у Facebook

Дослівно: "Спеціалісти вибухотехнічної служби провели усі необхідні заходи для перевірки інформації про замінування. Під час огляду приміщень вибухових речовин не виявлено".

Деталі: У суді додали, що учасникам судових засідань, які були скасовані через повідомлення про замінування, повідомлять про дату і час судових засідань додатково.

Передісторія: