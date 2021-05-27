Окружний суд Києва відновив роботу: вибухівки не знайшли
Четвер, 27 травня 2021, 10:32
27 травня Окружний адміністративний суд міста Києва відновив роботу після отримання повідомлення про замінування.
Джерело: пресслужба суду у Facebook
Дослівно: "Спеціалісти вибухотехнічної служби провели усі необхідні заходи для перевірки інформації про замінування. Під час огляду приміщень вибухових речовин не виявлено".
Деталі: У суді додали, що учасникам судових засідань, які були скасовані через повідомлення про замінування, повідомлять про дату і час судових засідань додатково.
Передісторія:
- 26 травня після 14:00 надійшло повідомлення про замінування ОАСК.
Українська правда