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Окружний суд Києва відновив роботу: вибухівки не знайшли

Четвер, 27 травня 2021, 10:32
Окружний суд Києва відновив роботу: вибухівки не знайшли
Фото pravo.ua

27 травня Окружний адміністративний суд міста Києва відновив роботу після отримання повідомлення про замінування.  

Джерело: пресслужба суду у Facebook

Дослівно: "Спеціалісти вибухотехнічної служби провели усі необхідні заходи для перевірки інформації про замінування. Під час огляду приміщень вибухових речовин не виявлено".

Деталі: У суді додали, що учасникам судових засідань, які були скасовані через повідомлення про замінування, повідомлять про дату і час судових засідань додатково.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: ОАСК
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