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Окружной суд Киева возобновил работу: взрывчатки не нашли

Четверг, 27 мая 2021, 10:32
Фото pravo.ua

27 мая Окружной административный суд города Киева возобновил работу после получения сообщения о заминировании.

Источник: пресс-служба суда в Facebook

Дословно: "Специалисты взрывотехнической службы провели все необходимые меры для проверки информации о заминировании. Во время осмотра помещений взрывчатых веществ не обнаружено".

Детали: В суде добавили, что участникам судебных заседаний, которые были отменены из-за сообщения о заминировании, сообщат о дате и времени судебных заседаний дополнительно.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ОАСК


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