Окружной суд Киева возобновил работу: взрывчатки не нашли
Четверг, 27 мая 2021, 10:32
27 мая Окружной административный суд города Киева возобновил работу после получения сообщения о заминировании.
Источник: пресс-служба суда в Facebook
Дословно: "Специалисты взрывотехнической службы провели все необходимые меры для проверки информации о заминировании. Во время осмотра помещений взрывчатых веществ не обнаружено".
Детали: В суде добавили, что участникам судебных заседаний, которые были отменены из-за сообщения о заминировании, сообщат о дате и времени судебных заседаний дополнительно.
Предыстория:
- 26 мая после 14:00 поступило сообщение о заминировании ОАСК.
Украинская правда