Окружной суд Киева возобновил работу: взрывчатки не нашли

27 мая Окружной административный суд города Киева возобновил работу после получения сообщения о заминировании.

Источник: пресс-служба суда в Facebook

Дословно: "Специалисты взрывотехнической службы провели все необходимые меры для проверки информации о заминировании. Во время осмотра помещений взрывчатых веществ не обнаружено".

Детали: В суде добавили, что участникам судебных заседаний, которые были отменены из-за сообщения о заминировании, сообщат о дате и времени судебных заседаний дополнительно.

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