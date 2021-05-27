Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Окружной суд Киева возобновил работу: взрывчатки не нашли

Четверг, 27 мая 2021, 10:32
Окружной суд Киева возобновил работу: взрывчатки не нашли
Фото pravo.ua

27 мая Окружной административный суд города Киева возобновил работу после получения сообщения о заминировании.

Источник: пресс-служба суда в Facebook

Дословно: "Специалисты взрывотехнической службы провели все необходимые меры для проверки информации о заминировании. Во время осмотра помещений взрывчатых веществ не обнаружено".

Детали: В суде добавили, что участникам судебных заседаний, которые были отменены из-за сообщения о заминировании, сообщат о дате и времени судебных заседаний дополнительно.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ОАСК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
ОАСК
Судей, нарушивших присягу, стоит лишить высоких "пенсий" за средства граждан
Судья ОАСК Аблов пытается уйти в отставку с пожизненными выплатами – ЦПК
Судебная реформа: что произошло и что дальше?
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: