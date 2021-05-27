СБУ проведе антитерористичні навчання у столичному метро

У ніч з 27 на 28 травня Служба безпеки проведе планові антитерористичні навчання на об’єктах Київського метрополітену.

Джерело: пресслужба Київського метрополітену

Деталі: Тренування пройдуть у нічний час у Шевченківському районі на кількох об’єктах КП "Київський метрополітен" за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

Відзначається, що під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспорту та пішоходів. Зокрема, перевірка документів, що посвідчують особу.

СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.

У випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження громадян закликають звертатися за номером "гарячої лінії" СБУ у Києві (044) 253-06-71, або телефонувати на лінію 102.