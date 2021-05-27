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СБУ проведет антитеррористические учения в столичном метро

Четверг, 27 мая 2021, 10:44
СБУ проведет антитеррористические учения в столичном метро

В ночь с 27 на 28 мая Служба безопасности проведет плановые антитеррористические учения на объектах Киевского метрополитена.

Источник: пресс-служба Киевского метрополитена

Детали: Тренировка пройдет в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах КП "Киевский метрополитен" с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

Отмечается, что во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов. В частности, проверка документов, удостоверяющих личность.

СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

В случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения граждан призывают обращаться по телефону "горячей линии" СБУ в Киеве (044) 253-06-71, или звонить на линию 102.

Украинская правда
Темы: метроСБУКиев
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