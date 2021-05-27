СБУ проведет антитеррористические учения в столичном метро
В ночь с 27 на 28 мая Служба безопасности проведет плановые антитеррористические учения на объектах Киевского метрополитена.
Источник: пресс-служба Киевского метрополитена
Детали: Тренировка пройдет в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах КП "Киевский метрополитен" с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.
Отмечается, что во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов. В частности, проверка документов, удостоверяющих личность.
СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.
В случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения граждан призывают обращаться по телефону "горячей линии" СБУ в Киеве (044) 253-06-71, или звонить на линию 102.