Азербайджан пояснив захоплення шести вірменських військових

Азербайджан заявив, що захоплені вірменські військові зайшли вглиб території Азербайджану у складі двох диверсійно-розвідувальних груп, тому були роззброєні та затримані.

Заяву про це розмістило Міністерство закордонних справ Азербайджану, повідомляє "Європейська правда".

"Як повідомило Міноборони Азербайджану, 27 травня дві диверсійно-розвідувальні групи Збройних сил Вірменії зайшли вглиб території Азербайджану у напрямку села Юхарі Айрім Кейбаджарського району і спробували проводити діяльність. Групи було виявлено. Деякі військові втекли, а шістьох (двох з однієї групи і чотирьох - з другої) було роззброєно і затримано військовими Азербайджану", - йдеться у тексті.

МЗС Азербайджану звинуватило Вірменію у зумисному загостренні ситуації в рикордонній зоні та назвало вхід ДРГ на свою територію "підривною територистичною діяльністю", зазначаючи, що країна вже й так постраждала через вибухові пристрої, встановлені вірменськими військовими раніше.

"Азербайджан виступає за врегулювання напруги на вірменсько-азербайджанському державному кордоні шляхом перемовин та підтримує заклики міжнародної спільноти щодо делімітації та демаркації кордонів між країнами", - додають у заяві.

Нагадаємо, раніше Міноборони Вірменії заявило, що військові Азербайджану захопили у полон шістьох вірменських солдатів, коли ті виконували інженерні роботи.

Як відомо, новий виток загострення між Вірменією та Азербайджаном почався з 12 травня. Глава уряду Нікол Пашинян заявив, що військові Азербайджану перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на територію Вірменії на 3,5 км. Прем’єр назвав це "диверсійним просуванням".

В МЗС Азербайджану у відповідь заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року, які раніше були недоступні через несприятливі погодні умови. Також МЗС Азербайджану заявило, що керується картами, які "визначають лінію кордону між Вірменією та Азербайджаном".

25 травня Міноборони Вірменії повідомило про загибель військового у прикордонному районі біля села Верин Шоржа Гегаркунікської області після того, як військові Азербайджану здійснили постріли у напрямку вірменських позицій і почалася перестрілка.

Офіційний Баку заявив, що не має відношення до загибелі вірменського військового і це був нещасний випадок.

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна.