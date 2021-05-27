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Азербайджан объяснил захват шести армянских военных

Четверг, 27 мая 2021, 11:03
Азербайджан объяснил захват шести армянских военных

Азербайджан заявил, что захваченные армянские военные зашли вглубь территории Азербайджана в составе двух диверсионно-разведывательных групп, поэтому были разоружены и задержаны.

Заявление об этом разместило Министерство иностранных дел Азербайджана, сообщает "Европейская правда".

"Как сообщило Минобороны Азербайджана, 27 мая две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Армении зашли вглубь территории Азербайджана в направлении села Юхары Айрим Кейбаджарского района и попытались проводить деятельность. Группы было обнаружено. Некоторые военные скрылись, а шесть (двух из одной группы и четырех - с другой) были разоружены и задержаны военными Азербайджана ", - говорится в тексте.

МИД Азербайджана обвинило Армению в умышленном обострении ситуации в пограничной зоне и назвало вход ДРГ на свою территорию "подрывной територистичною деятельностью", отмечая, что страна уже и так пострадала из-за взрывных устройств, установленные армянскими военными ранее.

"Азербайджан выступает за урегулирование напряжения на армяно-азербайджанской государственной границе путем переговоров и поддерживает призывы международного сообщества к делимитации и демаркации границ между двумя странами", - добавляют в заявлении.

Напомним, ранее в Минобороны Армении заявили, что военные Азербайджана захватили в плен шестерых армянских солдат, когда те выполняли инженерные работы.

Напомним, новый виток обострения между Арменией и Азербайджаном начался с 12 мая. Глава правительства Никол Пашинян заявил, что военные Азербайджана пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. Премьер назвал это "диверсионным продвижением".

В МИД Азербайджана в ответ заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, которые ранее были недоступны из-за неблагоприятных погодных условий. Также МИД Азербайджана заявил, что руководствуется картами, которые "определяют линию границы между Арменией и Азербайджаном".

25 мая Минобороны Армении сообщило о гибели военного в пограничном районе возле села Верин Шоржа Гегаркуникской области после того, как военные Азербайджана совершили выстрелы в направлении армянских позиций и началась перестрелка.

Официальный Баку заявил, что не имеет отношения к гибели армянского военного и это был несчастный случай.

Подробнее об этом в статье: В Россию за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война.

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Темы: Азербайджан
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