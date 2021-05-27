На Широкому Лані випробовують САУ "Богдана"

На полігоні "Широкий Лан" почалися випробування 155-мм самохідної артилерійської установки "Богдана", з неї вже здійснено понад 50 пострілів.

Джерело: Defense Express

Деталі: Попередні випробування проводять для оцінки реальних можливостей озброєння та відповідності вимогам. Міністерство оборони чекало готовності розробників до них.

Українська САУ 2С22 "Богдана" виконана у НАТОвському 155-мм калібрі. Установка має забезпечити дальність пострілу до 40 км звичайним снарядом та до 60 км завдяки застосуванню активно-реактивного боєприпаса.

До випробувань на Широкому Лані з дослідного зразка САУ "Богдана" було зроблено лише 7 пострілів, включно з гідро- та холостими пострілами.

САУ "Богдана" розробляється за рішенням Міноборони та ПАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування" в рамках дослідно-конструкторської роботи за державним оборонним замовленням з лютого 2016 року.

Вперше український зразок показали 14 липня 2018 року, а вже 24 серпня того ж року САУ 2С22 "Богдана" була на військовому параді на честь Дня незалежності України.

Попередньо передбачалось, що дослідно-конструкторська робота "Богдана", на яку вже витрачено 140 млн. грн, буде завершена у 2020 році.

Темп розробки було втрачено, зокрема, через проблеми з закупівлею боєприпасів і подолання бюрократичних перешкод. Наслідком стали судові "розборки" між заводом і Міноборони з приводу зриву термінів виконання ДКР.

У вересні 2020 року було отримано рішення апеляційного суду, що зрив графіку випробувань "Богдани" відбувся не з вини підприємства – а з огляду на брак необхідних боєприпасів.

У листопаді 2020 року Міноборони погодилося укласти додаткову угоду на продовження дії контракту без застосування штрафних санкцій.

Контракт між Міноборони та заводом на завершення ДКР по темі "Богдана" продовжено до кінця 2021 року. За цей час САУ "Богдана" має пройти попередні і – в ідеалі – державні випробування. "Defense Express" вважає, що це надмірні сподівання.

За підсумками випробувань будуть ухвалені рішення, які потребуватимуть доопрацювань. На думку видання, є велика ймовірність і щодо заміни шассі від КраАЗу, і т.п.

Для попередніх випробувань САУ "Богдана" застосовуються як 155-мм снаряди М107 та Mod 272 (інертні) виробництва Туреччини, так і 155-мм артилерійські снаряди, закуплені у чеської компанії Excalibur Army – включно із далекобійними уламково-фугасними снарядами з поліпшеною аеродинамікою і ведучим паском HE ERFB-ВВ.

Як стверджують у Міноборони, закупка 155 мм сучасних боєприпасів у Excalibur Army зняла перешкоди перед розробниками САУ "Богдана" довести відповідність розробки вимогам тактико-технічного завдання і конкурентність рішень та технологій, що втілені у проєкті.

Ці 155 мм артилерійські снаряди великої дальності призначені для використання сучасною буксируваною та самохідною артилерією з довжиною ствола у 39, 45 та 52 калібрів. Дальність стрільби цими боєприпасами у найбільш просунутих САУ становить до 44 км.

Ствол 155-мм гармати з "прогресивною нарізкою" було виготовлено на Краматорському заводі важкого верстатобудування.

На "Богдані" також має бути встановлена цифрова система управління вогнем та автомат заряджання.