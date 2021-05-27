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На Широком Лане испытывают САУ "Богдана"

Четверг, 27 мая 2021, 11:05
defence-ua.com

На полигоне "Широкий Лан" начались испытания 155-мм самоходной артиллерийской установки "Богдана", из нее уже осуществлено более 50 выстрелов.

Источник: Defense Express

Детали: Предварительные испытания проводят для оценки реальных возможностей вооружения и соответствия требованиям. Министерство обороны дожидалось готовности разработчиков к ним.

Украинская САУ 2С22 "Богдана" выполнена в НАТОвском 155-мм калибре. Установка должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса.

До испытаний на Широком Лане из опытного образца САУ "Богдана" было сделано лишь 7 выстрелов, включая гидро- и холостыми выстрелами.

 

САУ "Богдана" разрабатывается по решению Минобороны и ПАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения" в рамках опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу с февраля 2016 года.

Впервые украинский образец показали 14 июля 2018 года, а уже 24 августа того же года САУ 2С22 "Богдана" была на военном параде в честь Дня независимости Украины.

Предварительно предполагалось, что опытно-конструкторская работа "Богдана", на которую уже потрачено 140 млн. грн, будет завершена в 2020 году.

Темп разработки был потерян, в частности, из-за проблем с закупкой боеприпасов и преодоления бюрократических препятствий. Следствием стали судебные "разборки" между заводом и Минобороны по поводу срыва сроков выполнения ОКР.

В сентябре 2020 года были получены решения апелляционного суда, что срыв графика испытаний "Богданы" произошел не по вине предприятия – а в связи с нехваткой необходимых боеприпасов. В ноябре 2020 года Минобороны согласилось заключить дополнительное соглашение на продление действия контракта без применения штрафных санкций.

Контракт между Минобороны и заводом на завершение ОКР по теме "Богдана" продлен до конца 2021 года. За это время САУ "Богдана" должен пройти предварительные и –  в идеале – государственные испытания. "Defense Express" считает, что это чрезмерные ожидания.

 

По итогам испытаний будут приняты решения, требующие доработок. По мнению издания, есть большая вероятность и замены шасси от КраАЗа, и т.п.

Для предварительных испытаний САУ "Богдана" применяются как 155-мм снаряды М107 и Mod 272 (инертные) производства Турции, так и 155-мм артиллерийские снаряды, закупленные у чешской компании Excalibur Army – включая дальнобойными осколочно-фугасными снарядами с улучшенной аэродинамикой и ведущим поясом HE ERFB-ВР.

 

Как утверждают в Минобороны, закупка 155 мм современных боеприпасов у Excalibur Army сняла препятствия перед разработчиками САУ "Богдана" доказать соответствие разработки требованиям тактико-технического задания и конкурентность решений и технологий, которые воплощены в проектах.

Эти 155-мм артиллерийские снаряды большой дальности предназначены для использования современной буксируемой и самоходной артиллерией с длиной ствола в 39, 45 и 52 калибров. Дальность стрельбы этими боеприпасами в наиболее продвинутых САУ составляет до 44 км.

 

Ствол 155-мм пушки с "прогрессивной нарезкой" был изготовлен на Краматорском заводе тяжелого станкостроения.

На "Богдане" также должна быть установлена ​​цифровая система управления огнем и автомат заряжания.

Темы: оружиеМинобороны


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