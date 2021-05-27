У Туреччині третій тиждень шукають альпіністку з Одеси, яка зникла після сходження

У Туреччині триває третій тиждень пошуків української альпіністки Яни Кривошеї, яка зникла після сходження і не виходить на зв’язок з початку травня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє її брат В’ячеслав Кривошея на спеціальній сторінці у Facebook, створеній для координації пошуків.

42-річна жінка вирушила в гори в Анталії 1 травня. Останнє повідомлення від неї приходило 2 травня - про те, що вона піднялася на вершину. Після цього зв’язок з нею пропав, зворотнім рейсом 10 травня вона не повернулася. Останній сигнал її телефону був зафіксований за 80 км від місця зникнення.

Рідні повідомили про зникнення українському консульству, брат поїхав до Туреччини 12 травня.

Біля гори знайшли намет Кривошеї, у якому залишилися її речі, але немає двох рюкзаків. Припускають, що жінка могла зірватися під час спуску, або потрапити у біду в іншому місці, або що її могли викрасти.

За словами В’ячеслава, зараз місцеві служби активно залучені до пошуків і досліджують всі ділянки гори, на які вказують останні переміщення телефону згідно з даними стільникового зв’язку.

Для допомоги у пошуках днями прибула група альпіністів з Одеси, щоб ретельно дослідити схил гори.

Інформацію про Яну Кривошею розіслали у всі бази дані поліції, також проінформували та опитали мешканців прилеглих сіл. Про зниклу українку почали писати турецькі ЗМІ.

Якщо пошуки на схилі гори закінчаться нічим, правоохоронці почнуть працювати над версією викрадення.