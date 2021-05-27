В Турции третью неделю ищут альпинистку из Одессы, пропавшую после восхождения

В Турции идет третья неделя поисков украинской альпинистки Яны Кривошеи, которая исчезла после восхождения и не выходит на связь с начала мая.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ее брат Вячеслав Кривошея на специальной странице в Facebook, созданной для координации поисков.

42-летняя женщина, опытная альпинистка, отправилась в горы возле Анталии 1 мая. Последнее сообщение от нее приходило 2 мая - о том, что она поднялась на вершину. После этого связь с ней исчезла, обратным рейсом 10 мая она не вернулась. Последний сигнал ее телефона был зафиксирован в 80 км от места исчезновения.

Родные сообщили об исчезновении украинскому консульству, брат поехал в Турцию 12 мая.

У горы нашли палатку Кривошеи, в которой остались ее вещи, но нет двух рюкзаков. Предполагают, что женщина могла сорваться во время спуска или попасть в беду в другом месте, или что ее могли похитить.

По словам Вячеслава, сейчас местные службы активно вовлечены в поиски и исследуют все участки горы, на которые указывают последние перемещения телефона по данным сотовой связи.

Для помощи в поисках прибыла группа альпинистов из Одессы, чтобы тщательно исследовать склон горы.

Информацию о Яне Кривошее разослали во все базы данных полиции, также проинформировали и опросили жителей близлежащих сел. О пропавшей украинке начали писать турецкие СМИ.

Если поиски на склоне горы ничем не закончатся, правоохранители начнут работать над версией похищения.