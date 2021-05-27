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Через закрите небо ЄС "Белавіа" скасовує рейси у 8 країн

Четвер, 27 травня 2021, 12:00

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" заявляє про вимушене скасування з 27 травня рейсів у 8 країн.

Джерело: сайт авіакомпанії

Дослівно: "У зв'язку з наявністю заборон на виконання рейсів з боку певних країн авіакомпанія "Белавіа" змушена скасувати польоти з 27 травня по 30 жовтня 2021 року по наступних напрямках: Варшава, Мілан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлін, Мюнхен, Ганновер, Відень, Брюссель, Барселона, Калінінград".

Деталі: Пасажирам пропонують змінити дату вильоту або компанія може повернути повну вартість без штрафів протягом року з моменту придбання авіаквитків.

Українська правда
Теми: Білорусь


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