Из-за закрытого неба ЕС "Белавиа" отменяет рейсы в 8 стран

Белорусская авиакомпания "Белавиа" заявляет о вынужденной отмене с 27 мая рейсов в 8 стран.

Источник: сайт авиакомпании

Дословно: "В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания "Белавиа" вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград".

Детали: Пассажирам предлагают изменить дату вылета или компания может вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения авиабилетов.