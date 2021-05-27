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Из-за закрытого неба ЕС "Белавиа" отменяет рейсы в 8 стран

Четверг, 27 мая 2021, 12:00

Белорусская авиакомпания "Белавиа" заявляет о вынужденной отмене с 27 мая рейсов в 8 стран.

Источник: сайт авиакомпании

Дословно: "В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания "Белавиа" вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград".

Детали: Пассажирам предлагают изменить дату вылета или компания может вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения авиабилетов.

Украинская правда
Темы: Беларусь


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