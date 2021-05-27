Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Литви: Лукашенко відкрито погрожує нашій країні наркотиками і нелегалами

Четвер, 27 травня 2021, 12:00

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко погрожує наркотиками та нелегальними мігрантами, і це подальша ескалація, яку влаштовує його режим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Лукашенко відкрито погрожує відправляти наркотики та нелегальних мігрантів в нашу країну. Терористом є той, хто поводиться як терорист або має намір так себе вести. Європа повинна бути готова до подальшої ескалації, яку влаштовує мінський режим", - сказав Ландсбергіс.

Так міністр відреагував на виступ Лукашенко в парламенті Білорусі в середу. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх є і ловити", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що повідомлення про бомбу на борту літака Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, надійшло зі Швейцарії.

Інформація про Швейцарію прозвучала вперше, напередодні в державних ЗМІ Білорусі з'явилися повідомлення про погрози з боку ХАМАС і що лист від палестинського руху електронною поштою надійшов "декільком аеропортам", у тому числі Мінську.

Сам рух ХАМАС, який в деяких країнах вважається терористичною організацією, категорично спростував подібну заяву білоруської влади, заявивши, що такими методами не діє.

Лукашенко також заявив, що екіпаж лайнера сам прийняв рішення піти на посадку в Мінську, і сказав, що білоруські винищувачі МіГ-29 не змушували пілотів сісти.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛитваЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Литва
Президент Литви нагородив українських посадовців: серед них Залужний
Росіяни активно скуповують нерухомість у Литві
Перед самітом НАТО у Балтійському морі збільшили кількість кораблів країн Альянсу
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: