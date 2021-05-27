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Глава МЗС Литви: Лукашенко відкрито погрожує нашій країні наркотиками і нелегалами

Четвер, 27 травня 2021, 12:00

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко погрожує наркотиками та нелегальними мігрантами, і це подальша ескалація, яку влаштовує його режим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Лукашенко відкрито погрожує відправляти наркотики та нелегальних мігрантів в нашу країну. Терористом є той, хто поводиться як терорист або має намір так себе вести. Європа повинна бути готова до подальшої ескалації, яку влаштовує мінський режим", - сказав Ландсбергіс.

Так міністр відреагував на виступ Лукашенко в парламенті Білорусі в середу. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх є і ловити", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що повідомлення про бомбу на борту літака Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, надійшло зі Швейцарії.

Інформація про Швейцарію прозвучала вперше, напередодні в державних ЗМІ Білорусі з'явилися повідомлення про погрози з боку ХАМАС і що лист від палестинського руху електронною поштою надійшов "декільком аеропортам", у тому числі Мінську.

Сам рух ХАМАС, який в деяких країнах вважається терористичною організацією, категорично спростував подібну заяву білоруської влади, заявивши, що такими методами не діє.

Лукашенко також заявив, що екіпаж лайнера сам прийняв рішення піти на посадку в Мінську, і сказав, що білоруські винищувачі МіГ-29 не змушували пілотів сісти.

Теми: ЛитваЛукашенко


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