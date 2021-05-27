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Глава МИД Литвы: Лукашенко открыто угрожает нашей стране наркотиками и нелегалами

Четверг, 27 мая 2021, 12:00

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил наркотиками и нелегальными мигрантами, и это дальнейшая эскалация, которую устраивает его режим.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Лукашенко открыто угрожает отправлять наркотики и нелегальных мигрантов в нашу страну. Террористом является тот, кто ведет себя как террорист или намеревается так себя вести. Европа должна быть готова к дальнейшей эскалации, которую устраивает минский режим", - сказал Ландсбергис.

Так министр отреагировал на выступление Лукашенко в парламенте Беларуси в среду. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, поступило из Швейцарии.

Информация о Швейцарии прозвучала впервые, накануне в государственных СМИ Беларуси появились сообщения об угрозах со стороны ХАМАС и что письмо от палестинского движения электронной почте пришло "нескольким аэропортам", в том числе Минску.

Само движение ХАМАС, которое в некоторых странах считается террористической организацией, категорически опровергло подобное заявление белорусских властей, заявив, что такими методами не действует.

Лукашенко также заявил, что экипаж лайнера сам принял решение уйти на посадку в Минске, и сказал, что белорусские истребители МиГ-29 не заставляли пилотов сесть.

Темы: ЛитваЛукашенко
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