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У Києві на COVID захворіли ще 454 людини, одужали в 7 разів більше

Четвер, 27 травня 2021, 12:33
У Києві на COVID захворіли ще 454 людини, одужали в 7 разів більше

У Києві за минулу добу, 26 травня, зафіксували 454 випадки інфікування коронавірусом, від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 11 людей, одужали 3 196 жителів столиці. 

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: До лікарень столиці госпіталізували 33 хворих із коронавірусом і 99 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмонією.

За добу захворіли: 276 жінок віком від 19 до 87 років, 155 чоловіків віком від 18 до 84 років, 6 дівчаток від 11 місяців до 16 років, 17 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

Найбільше випадків захворювання в цю середу виявили в Солом’янському районі (130), Святошинському (91) та Голосіївському (81) районах.

Загалом за час пандемії у Києві зафіксували 205 517 випадків коронавірусної хвороби, подолали коронавірус 157 728 мешканців столиці, померли від нього 5 055 жителів столиці.

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусКиїв
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