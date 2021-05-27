В Киеве на COVID заболели еще 454 человека, выздоровели в 7 раз больше

В Киеве за минувшие сутки, 26 мая, зафиксировали 454 случая инфицирования коронавирусом, от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 11 человек, выздоровели 3 196 жителей столицы.

Источник: КГГА в Telegram

Детали: В больницы столицы госпитализировали 33 больных с коронавирусом и 99 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонией.

За сутки заболели: 276 женщин в возрасте от 19 до 87 лет, 155 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 6 девочек от 11 месяцев до 16 лет, 17 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания в эту среду обнаружили в Соломенском районе (130), Святошинском (91) и Голосеевском (81) районах.

Всего за время пандемии в Киеве зафиксировали 205 517 случаев коронавирусной болезни, преодолели коронавирус 157 728 жителей столицы, умерли от него 5 055 жителей столицы.