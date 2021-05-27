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Естонія приєдналася до країн, які більше не прийматимуть рейси "Белавіа"

Четвер, 27 травня 2021, 12:46
Естонія приєдналася до країн, які більше не прийматимуть рейси Белавіа

Естонія припиняє приймати рейси білоруської державної авіакомпанії "Белавіа" у своїх аеропортах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила прем’єрка Естонії Кая Каллас у своєму Twitter.

"Позиція уряду Естонії: рейси "Белавіа" більше не прийматимуть в естонських аеропортах. Офіційне рішення буде пізніше сьогодні. Уряд Білорусі має понести відповідальність за свої дії", - написала вона. 

Як відомо, низка країн світу відмовилися приймати рейси білоруських авіаперевізників і заборонили для них літати у своєму небі, або й зовсім заборонили прийом літаків, що прямують через повітряний простір Білорусі, після інциденту з примусовою посадкою Ryanair у Мінську задля арешту опозиційного блогера.

Агентство ЄС з авіаційної безпеки рекомендувало всім авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі.

24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС. 

Польоти "Белавіа" до себе вже заборонили Латвія, Швеція, Велика Британія, Франція, Чехія, Словаччина, Польща, Фінляндія, Литва та Україна.

Тим часом у розпорядженні журналістів опинилася копія листа з повідомленням про бомбу на борту літака, на підставі якого білоруські диспетчери завернули рейс до Мінська.

Час отримання листа свідчить, що лист надійшов на скриньку аеропорту майже через пів години після того, як диспетчери заявили пілотам Ryanair про отримання такої погрози і коли літак вже змінив курс на Мінськ. 

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьавіаЕстонія
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