Эстония присоединилась к странам, которые больше не будут принимать рейсы "Белавиа"

Эстония прекращает принимать рейсы белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" в своих аэропортах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила премьер Эстонии Кая Каллас в своем Twitter.

"Позиция правительства Эстонии: рейсы "Белавиа" больше не будут принимать в эстонских аэропортах. Официальное решение будет позже сегодня. Правительство Беларуси должно понести ответственность за свои действия", - написала она.

Position of @EstonianGovt: #Belavia flights will not be accepted in Estonian airports, official decision later today. Belarusian government has to take responsibility for its actions.