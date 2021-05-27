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Эстония присоединилась к странам, которые больше не будут принимать рейсы "Белавиа"

Четверг, 27 мая 2021, 12:46
Эстония присоединилась к странам, которые больше не будут принимать рейсы Белавиа

Эстония прекращает принимать рейсы белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" в своих аэропортах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила премьер Эстонии Кая Каллас в своем Twitter.

"Позиция правительства Эстонии: рейсы "Белавиа" больше не будут принимать в эстонских аэропортах. Официальное решение будет позже сегодня. Правительство Беларуси должно понести ответственность за свои действия", - написала она. 

Как известно, ряд стран мира отказались принимать рейсы белорусских авиаперевозчиков и запретили им летать в своем небе, или вовсе запретили прием самолетов, следующих через воздушное пространство Беларуси, после инцидента с принудительной посадкой Ryanair в Минске для ареста оппозиционного блогера.

Агентство ЕС по авиационной безопасности рекомендовало всем авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси.

24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Полеты "Белавиа" к себе уже запретили Латвия, Швеция, Великобритания, Франция, Чехия, Словакия, Польша, Финляндия, Литва и Украина.

Между тем в распоряжении журналистов оказалась копия письма с сообщением о бомбе на борту самолета, на основании которого белорусские диспетчеры завернули рейс в Минск.

Время получения письма свидетельствует, что оно пришло на адрес аэропорта почти через полчаса после того, как диспетчеры заявили пилотам Ryanair о получении такой угрозы и когда самолет уже изменил курс на Минск.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом",

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

Темы: БеларусьавиаЭстония
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