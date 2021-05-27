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Останні дні травня будуть з дощем, градом і грозами

Четвер, 27 травня 2021, 13:06
Останні дні травня будуть з дощем, градом і грозами
Фото з Facebook УГМЦ

Найближчої доби в Україні очікується нестійка погода – на заході переважатиме прохолодне повітря, а на півдні й сході країни буде спека.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 28 травня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях помірні, місцями значні дощі, на решті території вночі без опадів, удень короткочасні дощі; в Україні, крім заходу, грози, в північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура в західних областях уночі 8-13°, вдень 16-21°, на решті території вночі 11-16°, вдень 24-29°, у північних областях 21-26°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 5-10°.

Вітер південно-східний, у західних областях північний, північно-західний, 5-10 м/с. 

 
фото meteo.gov.ua

У Києві 28 травня короткочасні грозові дощі, вночі 13-15°, вдень 21-23°. 

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 28 травня найвища температура вдень (+32,3°) була в 1924 році, найнижча вночі (+3,0°) в 1904 році.

29 травня в Україні короткочасні дощі, місцями грози, у південних, східних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура в західних областях уночі 6-11°, вдень 14-19°; у східних і південно-східних областях уночі 12-17°, удень 23-28°; на решті території вночі 11-16°, вдень 17-22°.

Вітер північно-західний, на південному сході – південно-західний, 7-12 м/с. 

 
фото meteo.gov.ua

У Києві 29 травня короткочасні дощі, місцями гроза, вночі 13-15°, вдень 17-19°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
 

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Теми: погода
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