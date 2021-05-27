Последние дни мая будут с дождем, градом и грозами

В ближайшие сутки в Украине ожидается неустойчивая погода – на западе будет преобладать прохладный воздух, а на юге и востоке страны будет жара.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 28 мая в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях умеренные, местами значительные дожди, на остальной территории ночью без осадков, днем ​​кратковременные дожди; в Украине, кроме запада, грозы, в северных, большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем ​​16-21°, на остальной территории ночью 11-16°, днем ​​24-29°, в северных областях 21-26°; на высокогорье Карпат ночью и днем ​​5-10°.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, северо-западный, 5-10 м/с.

фото meteo.gov.ua

В Киеве 28 мая кратковременные грозовые дожди, ночью 13-15°, днем ​​21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 мая самая высокая температура днем ​​(+32,3°) была в 1924 году, самая низкая ночью (+3°) в 1904 году.

29 мая в Украине кратковременные дожди, местами грозы, в южных, восточных, большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 6-11°, днем ​​14-19°; в восточных и юго-восточных областях ночью 12-17°, днем ​​23-28°; на остальной территории ночью 11-16°, днем ​​17-22°.

Ветер северо-западный, на юго-востоке – юго-западный, 7-12 м/с.

фото meteo.gov.ua

В Киеве 29 мая кратковременные дожди, местами гроза, ночью 13-15°, днем ​​17-19°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.