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Лувр очолила жінка вперше за 228 років існування музею

Четвер, 27 травня 2021, 13:17
Лувр очолила жінка вперше за 228 років існування музею

Один з найвідоміших і найбільш відвідуваних музеїв світу - паризький Лувр - вперше за 228-річну історію очолить жінка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Президент Франції Еммануель Макрон призначив історика мистецтва Лоранс де Карс керівником музею, заснованого в 1793 році.

Де Карс з 2017 року є президентом музеїв д'Орсе і L'Orangerie в Парижі, а нову посаду вона повинна зайняти у вересні.

Дочка журналіста і письменника і онука письменника Гая де Карса, нова президентка Лувру відома своєю підтримкою реституції творів мистецтва, розграбованих нацистами під час Другої світової війни, заохоченням виставок, що відображають сучасні теми, і створенням програм, присвячених залучити більше молоді.

Де Карс, фахівець з мистецтва 19-го і початку 20-го століть, займалася розвитком Лувру Абу-Дабі в період з 2007 по 2014 рік. Під її керівництвом музеї д'Орсе і L'Orangerie прийняли рекордну кількість відвідувачів у 2019 році.

Французькі музеї знову відкрилися минулого тижня після скасування коронавірусних обмежень. Лувр повідомив, що в 2020 році кількість відвідувачів впала на 72%.

"Українська правда" в Threads

Теми: Франціямузеї
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