Лувр возглавила женщина впервые за 228 лет существования музея

Один из самых известных и посещаемых музеев мира - парижский Лувр - впервые за 228-летнюю историю возглавит женщина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил историка искусства Лоранс де Кар руководителем музея, основанного в 1793 году.

Де Кар с 2017 года является президентом музеев д'Орсэ и L'Orangerie в Париже, а новую должность она должна занять в сентябре.

Дочь журналиста и писателя и внучка писателя Ги де Кара, новый президент Лувра известна своей поддержкой реституции произведений искусства, разграбленных нацистами во время Второй мировой войны, поощрением выставок, отражающих современные темы, и созданием программ, призванных привлечь больше молодежи.

Де Кар, специалист по искусству 19-го и начала 20-го веков, занималась развитием Лувра Абу-Даби в период с 2007 по 2014 год. Под ее руководством музее д'Орсэ и L'Orangerie приняли рекордное количество посетителей в 2019 году.

Французские музеи снова открылись на прошлой неделе после отмены коронавирусных ограничений. Лувр сообщил, что в 2020 году количество посетителей упало на 72%.