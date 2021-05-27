Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лувр возглавила женщина впервые за 228 лет существования музея

Четверг, 27 мая 2021, 13:17

Один из самых известных и посещаемых музеев мира - парижский Лувр - впервые за 228-летнюю историю возглавит женщина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил историка искусства Лоранс де Кар руководителем музея, основанного в 1793 году.

Де Кар с 2017 года является президентом музеев д'Орсэ и L'Orangerie в Париже, а новую должность она должна занять в сентябре.

Дочь журналиста и писателя и внучка писателя Ги де Кара, новый президент Лувра известна своей поддержкой реституции произведений искусства, разграбленных нацистами во время Второй мировой войны, поощрением выставок, отражающих современные темы, и созданием программ, призванных привлечь больше молодежи.

Де Кар, специалист по искусству 19-го и начала 20-го веков, занималась развитием Лувра Абу-Даби в период с 2007 по 2014 год. Под ее руководством музее д'Орсэ и L'Orangerie приняли рекордное количество посетителей в 2019 году.

Французские музеи снова открылись на прошлой неделе после отмены коронавирусных ограничений. Лувр сообщил, что в 2020 году количество посетителей упало на 72%.

Темы: Франциямузеи


powered by lun.ua
Главное сегодня

Вражеский снайпер убил украинского военного на Донбассе

Инфографика Появились детали законопроекта Зеленского об олигархах – СМИ

фото Порошенко проигнорировал допрос в СБУ: помчался "навстречу солнцу"

Кравчук: Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу

фотоНа Широком Лане испытывают САУ "Богдана"

фотоПрокуратура заявляет, что поймала на взятке руководителей "Конча-Заспы" и Голосеевского парка

Все новости...
Франция
Самолет Air France, который должен был лететь в обход Беларуси, не пустили в Москву
Французский министр заявил об угрозе апартеида в Израиле, Нетаньяху ответил
Франция введет самоизоляцию для путешественников из Великобритании
Последние новости
15:58
Волынские депутаты просят запретить "ОПЗЖ" и "Партию Шария"
15:48
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды
15:43
Иран на 4 месяца запрещает майнинг криптовалют из-за дефицита электроэнергии
15:37
фотоВ Кривом Роге несовершеннолетний поджег свою беременную девушку
15:31
Румынские пограничники нашли 2850 единиц оружия и боеприпасы в грузовике на границе с Украиной
15:28
Суд оправдал судью, САП будет оспаривать
15:13
инфографикаВ МОЗ назвали количество украинцев, которые жаловались на побочные эффекты после вакцинации
14:51
Уже есть секунданты: Милованов вызвал журналиста на дебаты из-за истории с "Укроборонпромом"
14:49
фото, видео В Киеве снова прорвало теплосеть: на дороге яма, движение перекрыли
14:36
Вражеский снайпер убил украинского военного на Донбассе
Все новости...