ЄС закликав Росію звільнити усіх незаконно засуджених бранців Криму

Європейський Союз закликав Росію негайно і беззастережно звільнити кримського татарина Еміра-Усейна Куку, а також усіх затриманих і засуджених в Криму з порушенням міжнародного права.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Росія продовжує переслідувати кримських татар і правозахисників. Представник ЄС в Росії був присутній на сьогоднішньому суді над Еміром-Усейном Куку. ЄС закликає негайно і беззастережно звільнити його, а також усіх затриманих і засуджених в Криму з порушенням міжнародного права", - йдеться у заяві Стано в середу ввечері в Twitter.

Russia continues to persecute Crimean Tatars & human rights defenders. @EUinRussia official was present for today's trial of Emir-Usein Kuku.🇪🇺 calls for his immediate & unconditional release, as well as all detained & sentenced in Crimea in breach of int'l law. #CrimeaIsUkraine