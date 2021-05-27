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ЄС закликав Росію звільнити усіх незаконно засуджених бранців Криму

Четвер, 27 травня 2021, 14:12

Європейський Союз закликав Росію негайно і беззастережно звільнити кримського татарина Еміра-Усейна Куку, а також усіх затриманих і засуджених в Криму з порушенням міжнародного права.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Росія продовжує переслідувати кримських татар і правозахисників. Представник ЄС в Росії був присутній на сьогоднішньому суді над Еміром-Усейном Куку. ЄС закликає негайно і беззастережно звільнити його, а також усіх затриманих і засуджених в Криму з порушенням міжнародного права", - йдеться у заяві Стано в середу ввечері в Twitter.

Кримський правозахисник Емір-Усейн Куку був засуджений в Росії до 12 років колонії суворого режиму за участь в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір", яка визнана в РФ терористичною організацією.

26 травня Верховний суд Росії розглянув касаційну скаргу адвоката і підсудних у "справі Хізб ут-Тахрір" і повністю відмовив у її задоволенні.



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