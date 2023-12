ЕС призвал Россию освободить всех незаконно осужденных пленников Крыма

Европейский Союз призвал Россию немедленно и безоговорочно освободить крымского татарина Эмира-Усэйна Куку, а также всех задержанных и осужденных в Крыму с нарушением международного права.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"Россия продолжает преследовать крымских татар и правозащитников. Представитель ЕС в России присутствовал на сегодняшнем суде над Эмиром-Усэйном Куку. ЕС призывает немедленно и безоговорочно освободить его, а также всех задержанных и осужденных в Крыму с нарушением международного права", - говорится в заявлении Стано в среду вечером в Twitter.

Russia continues to persecute Crimean Tatars & human rights defenders. @EUinRussia official was present for today's trial of Emir-Usein Kuku.🇪🇺 calls for his immediate & unconditional release, as well as all detained & sentenced in Crimea in breach of int'l law. #CrimeaIsUkraine