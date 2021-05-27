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ЕС призвал Россию освободить всех незаконно осужденных пленников Крыма

Четверг, 27 мая 2021, 14:12

Европейский Союз призвал Россию немедленно и безоговорочно освободить крымского татарина Эмира-Усэйна Куку, а также всех задержанных и осужденных в Крыму с нарушением международного права.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"Россия продолжает преследовать крымских татар и правозащитников. Представитель ЕС в России присутствовал на сегодняшнем суде над Эмиром-Усэйном Куку. ЕС призывает немедленно и безоговорочно освободить его, а также всех задержанных и осужденных в Крыму с нарушением международного права", - говорится в заявлении Стано в среду вечером в Twitter.

Крымский правозащитник Эмир-Усейн Куку был осужден в России к 12 годам колонии строгого режима за участие в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана в РФ террористической организацией.

26 мая Верховный суд России рассмотрел кассационную жалобу адвоката и подсудимых по "делу Хизб ут-Тахрир" и полностью отказал в ее удовлетворении.

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