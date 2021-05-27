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У МОЗ назвали кількість українців, які скаржилися на побічні ефекти після вакцинації

Четвер, 27 травня 2021, 15:13

Після імунізації майже 1 мільйона українців на несприятливі події поскаржилися менше 1% вакцинованих.

Джерело: ДП "Державний експертний центр МОЗ України"

Дослівно: "Після майже мільйона введених доз вакцин кількість карт-повідомлень про випадки несприятливих подій складає 1436. Відсоток виникнення НППІ – менше 1%. А саме:

  • 0,22 % після вакцини Covishield;
  • 0,049 після вакцини CoronaVac;
  • 0,034% після вакцини Сomirnaty;
  • 0,083 % після вакцини AstraZeneca".

Деталі: Експерти проаналізували дані за час проведення кампанії вакцинування з 24 лютого до 24 травня.

Серед тих, кого вакцинували препаратом Covishield, найчастіше скаржилися на побічні ефекти жінки та чоловіки у віці 31-45 років, серед вакцинованих AstraZeneca - жінки та чоловіки у віці 61-72р.

 

Зокрема, 65,47% щеплених Covishield, скаржилися на підвищення температури, втомлюваність, загальну слабкість, лихоманку, озноб, грипоподібний стан, почервоніння, біль та набряк, інфільтрацію, ущільнення, набряк руки, оніміння у місці введення.

10,58% - скаржилися на розлади з боку опорно-рухового апарату: міалгію, артралгію, набряк суглобів.

11,46% повідомили про неврологічні розлади: головний біль, сонливість, безсоння, парестезії, запаморочення, тремор верхніх кінцівок, втрату орієнтації, втрату свідомості, оніміння язика, присмак металу, ГПМК за ішемічним типом, оніміння рук та ніг, парези кінцівок.

 

61,11% щеплених AstraZeneca скаржилися на підвищення температури, втомлюваність, загальну  слабкість, лихоманку, озноб, почервоніння, біль та набряк у місці введення, 11,58% скаржилися на міалгія.

11,47% скаржилися на неврологічні розлади: головний біль, безсоння, запаморочення, оніміння губ та кінцівок, парез кінцівок, сонливість, втрата свідомості, відсутність рефлексів, судоми, ГПМК по ішемічному типу, біль та відчуття посмикувань у м'язах кінцівок, порушення мовлення, виражена слабкість в лівій руці та нозі, підвищення АТ, ішемічний інсульт в басейні правої СМА, лівобічний геміпарез.

 

Українська правда
Теми: вакцинаціяCovid-2019Україна


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