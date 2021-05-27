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В МОЗ назвали количество украинцев, которые жаловались на побочные эффекты после вакцинации

Четверг, 27 мая 2021, 15:13

После иммунизации почти 1 миллиона украинцев на неблагоприятные события пожаловались менее 1% вакцинированных.

Источник: ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины"

Дословно: "После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событий составляет 1436. Процент возникновения НСПИ - менее 1%. А именно:

  • 0,22% после вакцины Covishield;
  • 0,049 после вакцины CoronaVac;
  • 0,034% после вакцины Сomirnaty;
  • 0,083% после вакцины AstraZeneca".

Детали: Эксперты проанализировали данные за время проведения кампании вакцинации с 24 февраля по 24 мая.

Среди тех, кого вакцинировали препаратом Covishield, чаще всего жаловались на побочные эффекты женщины и мужчины в возрасте 31-45 лет, среди вакцинированных AstraZeneca - женщины и мужчины в возрасте 61-72р.

 

В частности, 65,47% привитых Covishield, жаловались на повышение температуры, утомляемость, общую слабость, лихорадку, озноб, гриппоподобное состояние, покраснение, боль и отек, инфильтрацию, уплотнения, отек руки, онемение в месте введения.

10,58% - жаловались на нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата: миалгия, артралгия, отек суставов.

11,46% сообщили о неврологических расстройствах: головная боль, сонливость, бессонница, парестезии, головокружение, тремор верхних конечностей, потерю ориентации, потерю сознания, онемение языка, металлический привкус, ОНМК по ишемическому типу, онемение рук и ног, парезы конечностей.

 

61,11% привитых AstraZeneca жаловались на повышение температуры, утомляемость, общую слабость, лихорадку, озноб, покраснение, боль и отек в месте введения, 11,58% жаловались на миалгию.

11,47% жаловались на неврологические расстройства: головная боль, бессонница, головокружение, онемение губ и конечностей, парез конечностей, сонливость, потеря сознания, отсутствие рефлексов, судороги, ОНМК по ишемическому типу, боль и ощущение подергиваний в мышцах конечностей, нарушение речи, выраженная слабость в левой руке и ноге, повышение АД, ишемический инсульт в бассейне правой СМА, левосторонний гемипарез.

 

Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019Украина


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