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Суд виправдав суддю, САП оскаржуватиме

Четвер, 27 травня 2021, 15:28
Суд виправдав суддю, САП оскаржуватиме

Суд виправдав судді Господарського суду Харківської області, яку підозрюють у передачі компанії арештованого газу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура збирається цей вирок оскаржити.

Джерело: САП у Telegram

Деталі: САП не погоджується з рішенням суду першої інстанції, адже в ході досудового розслідування було встановлено, що суддя під час розгляду справи зловживав владою в інтересах приватного товариства. Зокрема, вона задовольнила позовну заяву ТОВ "Карпатнадраінвест" до "Укргазвидобування" та зобов’язала останнє передати приватному товариству природний газ, видобутий у серпні-листопаді 2016 року відповідно до договору про спільну діяльність.

При цьому, наголошують в прокуратурі, суддя достовірно знала, що на цей природний газ було накладено арешт в межах кримінального провадження. Крім того, спір є майновим, а відповідний судовий збір не сплачено, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання державі збитків в сумі понад 205 тисяч гривень.

Українська правда

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Теми: судАнтикорупційна прокуратура
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