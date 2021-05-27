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Суд оправдал судью, САП будет оспаривать

Четверг, 27 мая 2021, 15:28

Суд оправдал судью Хозяйственного суда Харьковской области, которого подозревают в передаче компании арестованного газа. Специализированная антикоррупционная прокуратура собирается этот приговор обжаловать.

Источник: САП в Telegram

Детали: САП не согласен с решением суда первой инстанции, ведь в ходе досудебного расследования было установлено, что судья при рассмотрении дела злоупотреблял властью в интересах частного предприятия. В частности, она удовлетворила исковое заявление ООО "Карпатнадраинвест" к "Укргаздобыче" и обязала последнюю передать частному предприятию природный газ, добытый в августе-ноябре 2016 года по договору о совместной деятельности.

При этом, отмечают в прокуратуре, судья достоверно знала, что на этот природный газ был наложен арест в рамках уголовного производства. Кроме того, спор является имущественным, а соответствующий судебный сбор не уплачен, что повлекло тяжкие последствия в виде нанесения государству убытков в сумме более 205 тысяч гривен.

Украинская правда
Темы: судАнтикоррупционная прокуратура


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