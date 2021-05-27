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У Кривому Розі неповнолітній підпалив свою вагітну дівчину  

Четвер, 27 травня 2021, 15:37
У Кривому Розі неповнолітній підпалив свою вагітну дівчину  

У середу 26 травня 17-річний мешканець Кривого Рогу облив легкозаймистою речовиною та намагався заживо спалити свою 21-річну вагітну співмешканку.

Джерело: Департамент карного розшуку

Деталі: Правоохоронці повідомляють, що між парою виник конфлікт.

Після вчиненого зловмисник попросив сторонніх людей викликати швидку допомогу, пояснивши це тим, що потерпіла самостійно отримала опіки під час готування їжі.

У подальшому він втік.

 

Вагітну жінку у шоці важкого ступеню госпіталізували. Її стан важкий: опіки обличчя, тулуба, верхніх кінцівок 2, 3 ступеню на 70%, також опік дихальних шляхів.

Поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника і затримали його.

За місцем проживання фігуранта вилучили зброю.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: поліціяКривий Ріг
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