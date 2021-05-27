У Кривому Розі неповнолітній підпалив свою вагітну дівчину
У середу 26 травня 17-річний мешканець Кривого Рогу облив легкозаймистою речовиною та намагався заживо спалити свою 21-річну вагітну співмешканку.
Джерело: Департамент карного розшуку
Деталі: Правоохоронці повідомляють, що між парою виник конфлікт.
Після вчиненого зловмисник попросив сторонніх людей викликати швидку допомогу, пояснивши це тим, що потерпіла самостійно отримала опіки під час готування їжі.
У подальшому він втік.
Вагітну жінку у шоці важкого ступеню госпіталізували. Її стан важкий: опіки обличчя, тулуба, верхніх кінцівок 2, 3 ступеню на 70%, також опік дихальних шляхів.
Поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника і затримали його.
За місцем проживання фігуранта вилучили зброю.
Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу.