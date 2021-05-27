Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Кривому Розі неповнолітній підпалив свою вагітну дівчину  

Четвер, 27 травня 2021, 15:37

У середу 26 травня 17-річний мешканець Кривого Рогу облив легкозаймистою речовиною та намагався заживо спалити свою 21-річну вагітну співмешканку.

Джерело: Департамент карного розшуку

Деталі: Правоохоронці повідомляють, що між парою виник конфлікт.

Після вчиненого зловмисник попросив сторонніх людей викликати швидку допомогу, пояснивши це тим, що потерпіла самостійно отримала опіки під час готування їжі.

У подальшому він втік.

 

Вагітну жінку у шоці важкого ступеню госпіталізували. Її стан важкий: опіки обличчя, тулуба, верхніх кінцівок 2, 3 ступеню на 70%, також опік дихальних шляхів.

Поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника і затримали його.

За місцем проживання фігуранта вилучили зброю.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: поліціяКривий Ріг


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоБойовики "відкрили справу" проти Протасевича, звинувачують в особливо тяжких злочинах

інфографікаУ МОЗ назвали кількість українців, які скаржилися на побічні ефекти після вакцинації

Ворожий снайпер вбив українського військового на Донбасі

інфографікаЗ'явились деталі законопроєкту Зеленського про олігархів – ЗМІ

фотоПорошенко проігнорував допит в СБУ: помчав "назустріч сонцю"

Кравчук: Мінськ не може бути майданчиком для переговорів по Донбасу

Усі новини...
поліція
Санкції РНБО вже вплинули на майже 30 кримінальних "авторитетів" – ДСР
Чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю у київський тролейбус
Глава кіберполіції "за" легалізацію криптовалюти
Останні новини
17:54
Гривня зміцніла на закритті міжбанку
17:42
оновленоРосія продовжує штрафувати соцмережі – тепер TikTok, Twitter та Google
17:36
"Конті" Колеснікова купує кондитерську фабрику в РФ – ЗМІ
17:36
Окупанти не дотримуються умов розведення військ на трьох ділянках – ООС
17:35
Контррозвідка СБУ затримала в Києві злочинця з Молдови
17:26
фотоФіскали обшукують ще одне комунальне підприємство Києва
17:21
"Енергоатом" готовий судитися з РФ за втрачені у Криму активи
16:50
Мінсоцполітики відновило роботу сервісу для подання документів на субсидії онлайн
16:38
Олена Притула пояснила, чому продала УП: Щоб злетіла, як ракета
16:34
Ексглава КС Тупицький через ВАКС домігся "зарплатної" справи проти Головатого
Усі новини...