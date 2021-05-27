В Кривом Роге несовершеннолетний поджег свою беременную девушку

В среду 26 мая 17-летний житель Кривого Рога облил легковоспламеняющимся веществом и пытался заживо сжечь свою 21-летнюю беременную сожительницу.

Источник: Департамент уголовного розыска

Детали: Правоохранители сообщают, что между парой возник конфликт.

После совершенного злоумышленник попросил посторонних людей вызвать скорую помощь, объяснив это тем, что потерпевшая самостоятельно получила ожоги во время приготовления пищи.

В дальнейшем он сбежал.

Беременную женщину в шоке тяжелой степени госпитализировали. Ее состояние тяжелое: ожоги лица, туловища, верхних конечностей 2, 3 степени на 70%, также ожог дыхательных путей.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

По месту жительства фигуранта изъяли оружие.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения.