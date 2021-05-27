Українців попереджають про погіршення погоди

Синоптики і рятувальники попереджають про погіршення погодних умов.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними Укргідрометцентру, 28 травня в Україні, крім заходу, грози (на півдні та сході місцями), вдень у північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У Київській області 28 травня очікуються грози, вдень місцями по області град та шквали 15-20 м/с.