Українців попереджають про погіршення погоди
Четвер, 27 травня 2021, 15:48
Синоптики і рятувальники попереджають про погіршення погодних умов.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: За даними Укргідрометцентру, 28 травня в Україні, крім заходу, грози (на півдні та сході місцями), вдень у північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
У Київській області 28 травня очікуються грози, вдень місцями по області град та шквали 15-20 м/с.
Українська правда